蓬佩奧：如中梵延續主教任命協議　將危害教廷道德權威

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月20日警告，梵蒂岡教廷若與中國延長主教任命協議，恐將危及梵蒂岡道德權威。他又批評中國迫害宗教變本加厲。

蓬佩奧20日在Twitter表示：「教廷兩年前與中國共產黨達成協議，希望有助中國的天主教會。然而中共為害教徒（的行徑）只有變本加厲。梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」

Two years ago, the Holy See reached an agreement with the Chinese Communist Party, hoping to help China's Catholics. Yet the CCP’s abuse of the faithful has only gotten worse. The Vatican endangers its moral authority, should it renew the deal. https://t.co/fl0TEnYxKS — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 19, 2020

蓬佩奧還指出：「天主教徒是香港爭取人權的最強大聲音之一，包括（民主黨創黨主席、資深大律師）李柱銘和（壹傳媒創辦人）黎智英。北京為促進自由的『罪行』而逮捕、監視和騷擾他們。梵蒂岡應該與其他天主教徒及香港人民站在一起。」

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他表示，美國務院會繼續與中國的天主教徒站在一起，呼籲梵蒂岡加入他們。