蓬佩奧：如中梵延續主教任命協議　將危害教廷道德權威

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月20日警告，梵蒂岡教廷若與中國延長主教任命協議，恐將危及梵蒂岡道德權威。他又批評中國迫害宗教變本加厲。

蓬佩奧20日在Twitter表示：「教廷兩年前與中國共產黨達成協議，希望有助中國的天主教會。然而中共為害教徒（的行徑）只有變本加厲。梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」

蓬佩奧還指出：「天主教徒是香港爭取人權的最強大聲音之一，包括（民主黨創黨主席、資深大律師）李柱銘和（壹傳媒創辦人）黎智英。北京為促進自由的『罪行』而逮捕、監視和騷擾他們。梵蒂岡應該與其他天主教徒及香港人民站在一起。」

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他表示，美國務院會繼續與中國的天主教徒站在一起，呼籲梵蒂岡加入他們。

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