【新冠肺炎】美專家關注白宮抗疫小組新成員誤導特朗普

美媒9月28日指，疾病控制和預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）和國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）均對白宮應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情工作小組新成員阿特拉斯（Scott Atlas）或向總統特朗普（Donald Trump）提供誤導或不正確的資訊表示關注。

全國廣播公司（NBC）28日報道，雷德菲爾德25日坐飛機從亞特蘭大（Atlanta）飛往華盛頓時通電話，期間稱：「他說的一切都是假的。」雷德菲爾德其後向該媒體承認他所說的人是阿特拉斯。

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福奇同日接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時也對此事表示關注，稱阿特拉斯的言論實際上是不正確的。

神經放射科學家阿特拉斯8月才加入白宮抗疫工作小組，他批評嚴厲的封鎖措施，支持群體免疫（herd immunity）的抗疫策略。報道指，他也發現自己與包括福奇和白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）在內的華府其他醫學專家觀點不一致，但他否認自己曾向特朗普提議使用群體免疫一事，還說自己從未在抗疫小組中提出過這種抗疫策略。