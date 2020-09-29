美大選首場辯論中國議題成焦點　美媒：拜登或擬優先處理國內經濟

美國總統大選首場辯論預定9月29日晚舉行，對華政策料成辯論焦點。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）會否延續美國總統特朗普（Donald Trump）對華強硬路線？對華關税是否取消、保留或提高？西媒進行了廣泛的分析。

美國總統大選首場辯論會在當地時間9月29日晚舉行。據彭博社9月28日報道，對華政策將成為美國民主黨總統候選人拜登在辯論中將面對的一個棘手問題。

據知情人士透露，拜登團隊私下承認，他們預計對華政策問題將成為在俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland）舉行的第一場辯論的焦點。

在過去的一周裏，拜登的顧問們就對華政策問題進行了仔細研究，他們預計美國總統特朗普將對曾擔任副總統的拜登處理與北京關係的記錄進行抨擊。

如果拜登擊敗了特朗普，拜登將需要做出決定，是取消、保留還是提高對中國進口商品徵收的巨額關税，以及是堅持還是重新談判特朗普在1月份與中國簽署的第一階段貿易協定。

拜登必須確定如其當選美國總統，他的政府是否會繼續就新疆與香港問題對中國進行制裁，並可能進一步擴大制裁。

拜登還將準備接手特朗普政府對中國科技企業的一系列限制措施，以及處理各種關係，這些關係可能促使美國與中國的緊張關係複雜化。

拜登的競選顧問們說，他們將優先考慮投資研發和美國製造業等國內問題，以便在實力上與中國競爭，然後再處理貿易等國際事務。

路透社28日報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）說，如果民主黨候選人拜登贏得美國總統大選，他應該會保持對中國的強硬立場，但更多地關注產業政策，而不是貿易關税。

克魯格曼表示，無論誰贏得白宮，在制裁中國科技巨頭華為公司的問題上，仍將是中美兩個大國之間爭論的焦點。

克魯格曼說，很少有人支持特朗普的貿易戰，「拜登可能應該做的是繼續與中國對抗，但會以不同的方式。他將更多地關注產業政策，並帶動其他國家加入進來」。

克魯格曼說，如果特朗普再次當選，中美兩國的關係將會「非常糟糕」。