【美國大選辯論】首場辯論特朗普搶發言搶全場　主持人都無法忍受

美國首場總統大選辯論在9月29日舉行，但辯論在剛開始已變得混亂，總統特朗普（Donald Trump）幾乎在所有時間都搶發言，未有等待拜登（Joe Biden）甚至主持人華萊士（Chris Wallace）結束說話。

圖為9月29日，特朗普與拜登開展首場大選辯論。（Reuters）

在首個有關最高法院題目中，拜登的發言未過兩分鐘已被特朗普打斷。在自由辯論環節中，拜登幾乎說不夠兩句即被特朗普打斷。拜登一時忍耐不了：「你可以閉嘴嗎？」但特朗普繼續說他的話。

雙方的話題焦點一度集中在特朗普有意中止前總統奧巴馬（Barack Obama）的醫保。

拜登指責特朗普承諾會帶來更好的醫保，但最終未有兌現。主持人華萊士亦趁機會問特朗普他的醫保是甚麼，但在華萊士完成發問前，特朗普已搶着要反擊拜登。

華萊士：我想問道。在過去的四年中，你承諾取代奧巴馬醫保，但至現在也未提出一個旨在取代奧巴馬醫保的全面計劃—— 特朗普：有，我有—— 華萊士：我在說有關取代奧巴馬醫保的—— 特朗普：當然有。我終止了計劃中的強制加入—— 華萊士：但這不是一個全面計劃。 特朗普：這已是一個很大的成就—— 華萊士：你要回答的是他，不是我。但請讓我完成我的問題。

圖為9月29日，特朗普與拜登開展首場大選辯論，主持人華萊士努力地推進議題，讓辯論節目順利進行。（Reuters）

保守派主持人也無法忍受

在餘下的辯論中，特朗普仍繼續嘗試打斷華萊士和拜登的講話與發問。華萊士多次制止下才讓辯論得以繼續進行，進入下一個議題：

「我討厭提高自己的聲浪。這次辯論共有6個環節。我想進入下一個環節，而在每個環節中，你們每人都會有兩分鐘的發言時間，你可以在這兩分鐘說你們想說的話，不會被中斷。我想若大家能遵守這規則不被打斷，對這國家每個人都有好處。」

特朗普：「他（拜登）也會打斷我。」

華萊士：「不，我認為你打斷的次數比他多。」

然而在拜登的接下的發言，攻擊特朗普令國家經濟下滑，同時無法強硬應對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時，特朗普再次插嘴打斷拜登的說話。這次華萊士終無法忍受，說道：

總統先生，你的競選團隊答應雙方都能得到兩分鐘的發言時間，不會被打斷。你的一方也同意了，為何你不遵守這個基本規則呢？

華萊士是霍士新聞（Fox News）的著名主播，在這次的辯論負責主持辯論和推進議題。辯論前雖然有質疑指他會否偏幫特朗普，但似乎因特朗普多次打斷拜登甚至華萊士的發言，華萊士多次對此表示不滿。