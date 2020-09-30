【美國大選辯論】首場辯論焦點在750美元　特朗普：我不想交稅

美國大選首場辯論當地時間9月29日登場，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）首次正面交鋒。辯論其中一個重要議題是特朗普的稅項，特朗普拒絕具體說明自己的稅務狀況，並稱自己「不想交稅」。

圖為9月29日，特朗普與拜登首場大選辯論，兩人唇槍舌劍。（Reuters）

美國《紐約時報》早前揭露，特朗普避稅多年。儘管特朗普背後擁有龐大企業，在2016年特朗普入主白宮一年卻只繳付了750美元的所得稅，比一般教師等職業還要少。有關質疑成為了辯論的議題，主持人華萊士（Chris Wallace）主動提出質問：

「如你知道有一則報道，指你在2016年及2017年，你只分別繳交了750美元的所得稅。我知道你交了很多其他的稅，但我想問的只是你的所得稅，你是真的只交了750美元嗎？」

「我交了數百萬美元，數百萬美元的所得稅。」

特朗普續道：「讓我告訴你，我有一年交了3,800萬美元的稅，第二年交了2,700萬美元的稅。」

拜登這時插嘴道：「那給我們你的退稅單。」

特朗普：我是企業家，我不想交稅

華萊士後來再次想確認特朗普到底交了多少稅，特朗普決定改變話題，說道：「我交了數百萬美元的稅。不過讓我告訴你，我不想交稅。」

「在我當總統前，我是私人的企業家，如同其他企業家一樣，除非他們是蠢蛋，他們都會循法律（避稅），不是如此嗎？」

拜登回應指，之所以特朗普可以交稅比常人少，是因為他「很聰明」可以利用稅制法去避稅：「所以我就是要消除特朗普這種逃稅法，以（獲得稅款）去投資社會上真正需要協助的人。」

特朗普在辯論中始終未有正面回應是否只交了750美元的所得稅。