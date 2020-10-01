土耳其執政黨指責中國新疆政策　中方：與現實完全不符

土耳其執政黨正義發展黨9月29日批評中國政府的新疆政策包含對維吾爾族人的負面和專橫做法後，中國駐土耳其大使館9月30日發文表示強烈抗議，又稱「在涉疆問題上應尊重基本事實，我們不接受任何無端指責」。

2020年9月30日，中國駐土耳其大使館發布對土耳其執政黨正義發展黨發言人涉新疆言論回應（網站截圖）

中國駐土耳其大使館9月30日發文表示，土耳其正義發展黨發言人的涉新疆表態與現實完全不符，中國駐土耳其使館表示強烈抗議，文章稱「在涉疆問題上應尊重基本事實，我們不接受任何無端指責」。

中國駐土耳其大使館又表示，涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，文章稱，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，新疆已連續3年多未發生暴力恐怖案件。文章又指，包括維吾爾族在內的新疆各族人民的宗教信仰自由等各項權利都依法得到充分保障，新疆各族人民在安寧穩定的環境中幸福地工作生活。

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在這之前的9月29日，土耳其正義發展黨發言人塞利克（Omer Celik）在記者會表示，土耳其一直密切關注中國新疆維吾爾自治區的人權和信仰自由，以及2017年實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，並指條例內包含對維吾爾族人的負面和專橫做法。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述塞利克報道，中國對維吾爾族人、對新疆穆斯林少數族群的做法和政策，安卡拉當局向來都當做是自己的事情，「我們在此議題上唯一的願望就是，維吾爾突厥人做為平等公民，得以生活在繁榮與和平之下，並且對中國的發展、社會和平、繁榮和安全做出貢獻」。

塞利克同時強調，「土耳其支持一個中國政策，我們當然尊重中國領土完整和主權、我們支持中國打擊恐怖主義」。