美國眾議院委員會通過法案　要求華府保護在美港人

美國眾議院外交委員會10月1日通過《香港人自由及選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），要求華府為擔心遭受迫害的在美香港人提供臨時保護，並協助他們加快取得難民資格。

該法案由民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）提出，消息指，法案要求美國行政部門根據《移民與國籍法》，認定香港的特殊情況，在美港人無法安全回港，因此提出抵達美國時擁有香港永久居留權並屬中國公民、並在法案生效後一直身處美國的人士為合資格申請「臨時保護身分」，成功申請後可合法留在美國及取得工作許可。

另外該法案有助特定港人加快申請難民批核程序，包括曾參與和平示威被捕、起訴或被判有罪的港人；以及急救員、記者、協助被捕人士的法律人員等在抗爭活動中擔當重要角色的人士等。

法案指，港區國安法實施後，香港人面臨迫害威脅，美國透過提供「避風港」政策為他們提供支持，華府亦應鼓勵理念相近的國家為港人提供類似措施。提出法案的馬里諾夫斯基認為，假如中國持續壓迫港人，只會令香港的人才、財富等流向美國。

法案在委員會通過後，仍需交由眾議院、參議院全體表決，通過後亦要交由總統簽署後才正式生效。