【新冠肺炎】特朗普高級顧問希克斯染疫　美國總統與夫人開始隔離

美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，確認其高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。特朗普及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已接受檢測。他稱等待檢測結果之際，已開始隔離。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

▼美國總統特朗普在Twitter證實希克斯確診，以及他和第一夫人開始接受隔離。

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

包括美國媒體如彭博社及全國廣播公司（ABC）等引述消息稱希克斯已確診新型肺炎，並已有病徵。

她9月29日曾與特朗普一同乘搭空軍一號專機到俄亥俄州克里夫蘭參加總統候選人辯論。

特朗普稱自己和梅拉尼婭已接受檢測，並稱檢測結果在美國時間周四或周五（1日或2日）出爐。他此前說暫時未知會否進行隔離，會視乎情況而定：「我們將看看會發生什麼，誰知道呢？」

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理論上特朗普、梅拉尼婭以及有份乘坐專機的人都算是密切接觸者，他們都應該接受檢測及隔離。

《紐約時報》2日報道，未知她何時接受檢測或確診，更令人擔心的是，報道稱白宮官員30日已知她染疫。

彭博社稱她在回程班機途中已被隔離。

希克斯被拍到在沒戴口罩的情況下離開空軍一號專機：

Close Trump aide Hope Hicks traveled aboard Air Force One Tuesday. Here she is deplaning in Cleveland, without a mask. pic.twitter.com/pyegkSxChI — Monica Alba (@albamonica) October 2, 2020

希克斯2016年曾經擔任白宮通訊總監，2018年她突然請辭的消息震撼美國政界。她被稱為總統特朗普的心腹，甚至可說是他的「契女」。

希克斯當時拒絕透露辭職原因詳情，但有傳聞其中一個原因或與「通俄門」調查有關：希克斯身為特朗普的高級顧問，當然成為調查對象，她被懷疑一度向外界發布錯誤訊息，或涉妨礙司法公正。她就通俄事件前往國會作證，在前後9小時的作供中她承認曾為特朗普說一些無傷大雅的「白色謊言」，但強調未曾就通俄調查中撒謊。

她的發言被認為或許是她需要離開白宮的理由，但白宮發言人強調希克斯的辭職與國會證詞無關。