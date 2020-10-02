特朗普確診｜梅拉尼婭稱狀況良好　醫生：預計總統繼續履行職務

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，梅拉尼婭在Twitter講述兩人的狀況，她表示「感覺良好」（feeling good），又稱自己押後所有活動。 至於白宮醫生康利（Sean Conley）也向外表示，兩人狀況目前良好，計劃留在白宮，又稱預計總統在康復期間能夠繼續在不受干擾的情況下履行職務。

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

梅拉尼婭確診後首度在Twitter發文講述，她與特朗普確診後正在家中隔離，「我們感覺良好，我也押後了所有活動。請大家確保自己安全，我們會一切走過去。」

至於在白宮發給媒體的備忘錄中，白宮醫生康利提到他是在10月1日晚上收到總統確診的測試結果，他稱「總統與第一夫人目前都狀況良好，他們計劃在等待康復期間留在白宮的家中。」

康利又表示，白宮醫療團隊將保持警惕與維持監察，他並稱可以放心，預計總統在康復期間能夠繼續在不受干擾的情況下履行職務。

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