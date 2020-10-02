【特朗普確診】總統患新冠肺炎　美媒：華盛頓或面臨最危險時刻

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布其新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果呈陽性反應。美媒稱，這可能是美國政府有史以來面臨的最危險的時刻，特朗普確診提出了一個問題，即如果特朗普因病失去行動能力，將會發生什麼。

美國總統特朗普10月2日凌晨宣布罹患新冠肺炎。（Twitter@realDonaldTrump）

美國總統特朗普10月2日凌晨0時54分在Twitter發文，宣布自己和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）新冠病毒檢測呈陽性，他們開始自我隔離。

特朗普於10月1日晚證實，他的高級助理希克斯（Hope Hicks）的新冠病毒檢測結果呈陽性，隨後他和第一夫人梅拉尼婭在1日晚上接受檢測。

美聯社10月2日評論稱，雖然目前沒有證據表明特朗普病情嚴重，但特朗普確診也提出一個問題，即如果特朗普因病失去行動能力，將會發生什麼。

美國憲法第25條修正案明確規定了總統宣布自己「無法行使總統職權」的程序。

2020年9月30日，美國總統特朗普的高級助理希克斯（Hope Hicks）在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）從海軍一號走出來，陪同特朗普登上空軍一號，並未佩戴口罩。（AP）

如果特朗普宣布自己「無法行使總統職權」，特朗普將向參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）遞交一份書面通知。

美國副總統彭斯（Mike Pence）將擔任代理總統，直到特朗普遞交「一份相反的書面聲明」。

副總統和內閣或其他法律機構的多數成員也可以宣布總統無法行使其職權，在這種情況下，彭斯將「立即行使代理總統的權力和職責」，直到特朗普能夠提出相反的書面聲明。

▼美國總統候選人首場辯論進行時，特朗普多名隨行人員與家人進入會場後未佩戴口罩。請點擊放大觀看。

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美國有線電視新聞網（CNN）2日評論稱，這可能是美國政府有史以來面臨的最危險的時刻。

彭博社稱，這將使特朗普更難將美國人分心，無法將精力集中於競選活動中對手的攻擊，比如指責民主黨推行破壞性的社會主義議程，允許美國城市被暴力抗議者佔領。