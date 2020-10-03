【特朗普確診】總統自稱治療順利　白宮：無需供氧　服用瑞德西韋

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美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，3日在社交媒體上稱認為目前治療進展順利。

特朗普3日在Twitter推文稱：「進展順利，我認為！謝謝你們所有人。愛！！！」

白宮醫生2日晚稱，特朗普已服用一劑抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），目前無需供氧。

↓想看更多10月2日特朗普動身從白宮前往醫院的過程，請點擊放大觀看：

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特朗普2日在Twitter稱自己及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診後，有消息人士稱他患病後感覺非常疲倦，有些呼吸困難的狀況。這一度令人擔心，這位美國總統會否成為重症患者。

↑引述匿名消息在Twitter發文的阿科斯塔（Jim Acosta）是CNN駐華盛頓首席記者。

特朗普其後發推文稱進展順利，有可能是想澄清自己身體狀況不錯。

▼特朗普推文稱進展順利，也許想澄清自己身體狀況不錯：

▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

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