【特朗普確診】總統自稱治療順利　白宮：無需供氧　服用瑞德西韋

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，3日在社交媒體上稱認為目前治療進展順利。

特朗普3日在Twitter推文稱：「進展順利，我認為！謝謝你們所有人。愛！！！」

白宮醫生2日晚稱，特朗普已服用一劑抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），目前無需供氧。

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特朗普2日在Twitter稱自己及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診後，有消息人士稱他患病後感覺非常疲倦，有些呼吸困難的狀況。這一度令人擔心，這位美國總統會否成為重症患者。

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine. — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020

↑引述匿名消息在Twitter發文的阿科斯塔（Jim Acosta）是CNN駐華盛頓首席記者。

特朗普其後發推文稱進展順利，有可能是想澄清自己身體狀況不錯。

▼特朗普推文稱進展順利，也許想澄清自己身體狀況不錯：

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：