美國歐盟宣布制裁白羅斯官員　盧卡申科政府及俄羅斯報復

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）政局動盪，歐盟及美國10月2日先後宣布制裁部分白羅斯官員，指控他們操縱8月大選讓總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再度連任，又暴力鎮壓之後的示威。白羅斯同日宣布報復歐盟，禁止部分歐盟官員入境，俄羅斯也決定跟隨。

受制裁官員未包括盧卡申科

歐盟成員國在峰會上討論後，決定制裁約40名白羅斯官員，包括內政部長卡拉耶夫（Yuri Karaev）及選舉委員會主席，但不包括盧卡申科。

美國同日宣布制裁8名白羅斯官員，包括卡拉耶夫及其副手，被制裁人士會被凍結其在美國的資產、美國人也被禁止與他們有生意來往。

白羅斯報復歐盟制裁

白羅斯2日宣布，會報復歐盟的制裁，已列出一份名單、禁止部分歐盟官員進入白羅斯，同一制裁也會在俄羅斯實施。惟白羅斯沒有公布受影響官員的名字及所屬國家。

白羅斯外交部2日稱，已召回駐波蘭及立陶宛大使回國參與諮詢，又要求兩國大幅減少其駐明斯克（Minsk）大使館的外交官人數。但兩國拒絕白羅斯的要求。

白羅斯同日亦決定取消外國記者的認證，要求他們重新申請。