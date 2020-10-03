【中美角力】美國移民局發政策指引　禁止共產黨員申請移民

美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱USCIS）10月2日發布政策指引，當中表明除非在得到豁免的情況下，否則不會受理那些加入或曾經加入共產黨（Communist Party）或其他極權主義政黨黨員的移民申請，與這些政黨有隸屬關係（affiliated with）的申請人也不會獲受理。

美國公民及移民服務局在網站通告指出，共產黨或其他極權主義政黨的會員或與他們有隸屬關係者（affiliation with），將與美國歸化誓言內提到的「支持及捍衛美國憲法與法律」不一致及有衝突。該移民局提到，該些政黨包括來自本地或外國，又稱此做法的理由是出於應對美國的國家安全威脅。

會判斷是否屬於「有意義」關係

指引提到官員在處理有關個案時的四個步驟，首先是判斷與申請人有關的組織是否共產黨或其他極權主義政黨，如果是的話，第二步是判斷申請人與組織的聯繫是否達到會員或隸屬關係的程度。

若然也是的話，第三步則是判斷這個會籍或隸屬關係是否屬於「有意義」（meaningful），若是的話，第四步則是判斷是否屬於可豁免的情況。

對於共產黨的定義，指引內容未有點名中國共產黨，但提到包括美國共產黨（The Communist Party of the United States）、在美國任何州份的共產黨，甚至是在任何外國的共產黨，也包括它們的分支、子公司、隸屬組織等。