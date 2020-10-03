【特朗普確診】習近平致電慰問美國總統及第一夫人

中國國家主席習近平10月3日致電美國總統特朗普（Donald Trump），就總統夫婦感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）致以慰問。

習近平在慰問電中稱，得知總統先生和梅拉尼婭女士感染新冠病毒，他和夫人彭麗媛謹向特朗普及夫人表示慰問，祝他們早日康復。

總統特朗普在10月2日宣布他與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）感染新型冠狀病毒肺炎。

白宮其後表示，特朗普接受醫生建議，決定從白宮轉到馬里蘭州（Maryland）的里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房留院數天。

美國有線新聞網絡（CNN）10月3日報道引述消息人士稱特朗普在公布確診的消息後，感覺非常疲倦，有些呼吸困難的狀況。一位匿名的競選團隊顧問向CNN說：「這是嚴重的。」特朗普的Twitter帳戶後來發文，稱認為目前治療進展順利。

↓想看更多10月2日特朗普動身從白宮前往醫院的過程，請點擊放大觀看：

+ 19 + 19 + 19

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

+ 10 + 10 + 10

▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 3 + 3

▼更多曾與美國總統特朗普接觸或同場的新冠肺炎確診者，請點擊放大觀看：