超強氣旋「安攀」登陸印度　孟加拉同受狂風暴雨侵襲

超強氣旋「安攀」（Amphan）5月20日下午在印度東岸登陸。印度除有橋樑、建築物倒塌以及大樹被強風連根拔起，通訊及電力設施受破壞。政府在致力將身在「安攀」移動路徑上的人疏散，然而迄今已有少12人死亡。

印度首席氣象學家莫哈帕特拉（Mrutyunjay Mohapatra）稱，未來24小時會是非常關鍵。5月21日天亮後印度及孟加拉政府將會知道「安攀」對其造成何等程度的破壞。

西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）20日晚上說，「安攀」的影響比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）更大。西孟加拉邦已將約50萬人疏散到邦政府設置的庇護中心。除了西孟加拉邦，同在預測移動路徑上的加爾各答（Kolkata）情況亦令人憂慮。

孟加拉方面已疏散240萬人。然而身在孟加拉與緬甸邊境的羅興亞羅民也是接近預測中的氣旋移動路徑上，尤其是他們用以棲身的難民營建築物料在暴風中相當脆弱。政府已將身在孟加拉灣的大量羅興亞難民移到其他收容中心。

「安攀」在當地時間20日下午4時登陸印度，風力為時速達到160至185公里。惡劣天氣加上新冠肺炎疫情夾擊，對印、孟兩國來說，這個超強氣旋來得更令人難受。很多在兩國沿岸居住的人急忙湧進庇護中心，而擠逼的場所或會令傳染的風險進一步增加。