【新冠肺炎】麥康奈爾：美國最高法院大法官提名程序如期舉行

美國參議院司法委員會兩名共和黨成員感染新型冠狀病毒（COVID-19），參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）10月3日表示，最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名聽證會將不受影響。

麥康奈爾在聲明中表示，參議院原本安排的工作會延至19日之後舉行，但各委員會的重要工作可以如常運作，稱司法委員會的巴雷特聽證會按照計劃在12日進行，成員可以選擇親身或透過視像方式參與。

參議院司法委員會由共和黨控制，但兩名成員邁克李（Mike Lee）及蒂利（Thom Tillis）日前確診，他們曾在9月26日到白宮出席特朗普公布巴雷特的提名。委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）2日與留醫的特朗普通電話，對方首先問及的事情就是聽證會的安排。

共和黨決定如期舉行巴雷特的聽證會惹來民主黨不滿，該黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）批評對方的決定太危險和不負責任，指委員會或有更多成員受感染。

Just had another great call with @POTUS. He sounds well and says he’s feeling good. We talked about the people’s business — fighting the pandemic, confirming Judge Barrett, and strengthening the economy for American families. Let’s keep our President & First Lady in our prayers. — Leader McConnell (@senatemajldr) October 3, 2020

另外麥康奈爾亦於Twitter表示再與特朗普討論政事，包括抗疫、巴雷特的任命及加強美國經濟等。不過由於他宣布參議院的主要工作延期，意味短期內都無法表決新一輪刺激經濟法案。