【新冠肺炎】美媒：最高法院大法官提名人選曾確診

美國總統特朗普（Donald Trump）日前提名巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官人選，接替金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世後的空缺。有美國傳媒10月2日報道，巴雷特曾確診新型冠狀病毒（COVID-19），不過已經恢復。

《華盛頓郵報》引述3名官員消息指，巴雷特在夏季確診，目前已經痊癒，但她現在身為最高法院大法官提名人選，因此每日都要接受驗毒。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）2日指，巴雷特最近一次的驗毒報告都呈陰性，而且亦一直遵守美國疾病控制和預防中心（CDC）的抗疫指引，包括保持社交距離、戴口罩及經常洗手。

特朗普在1日證實確診，迪爾指巴雷特最近一次與特朗普會面是在9月26日在白宮出席自己的提名活動。另外當時同場的美國聖母大學（University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins）其後亦感染病毒，大學發言人指他是被同事傳染，而巴雷特亦在該大學授課，校方拒絕評論她的健康情況。