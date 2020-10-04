【特朗普確診】蓬佩奧縮短亞洲訪問行程　僅出訪日本

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美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）並住院後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問亞洲之旅也受到影響。

路透社10月3日報道，美國國務院3日發布聲明稱，國務卿蓬佩奧會在4日訪問日本，但不會按原定計劃前往蒙古國和韓國。

報道稱，蓬佩奧最初計劃於10月4日至10月8日訪問這三個國家。目前，蓬佩奧仍準備在4日前往東京，隨後他預定10月6日返回華盛頓。

報道稱，美國國務院這份聲明是在特朗普確診新冠肺炎並住院後發布的。

特朗普在10月2日宣布自己確診新冠肺炎，然後從白宮飛到華盛頓附近的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）就醫。他10月3日於Twitter上載錄影講話，稱自己現時情況良好，指未來數天才是「真正試煉」，但表示有信心很快可以回復正常工作。

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蓬佩奧2日稱他與妻子已接受檢測，兩人樣本對病毒測試呈陰性反應。他當時曾說在總統夫婦染疫後，為安全計會再就其亞洲之行考慮。

路透社指出，此次對東亞的訪問是蓬佩奧一年多以來首次訪問該地區，而此時美國與北京的關係正處於幾十年來最糟糕的時期。

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