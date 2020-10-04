【特朗普確診】總統傳多次問幕僚　自己會否像病歿好友一樣逝世

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。美國媒體記者3日透露，特朗普在入院前不停問助手，自己會不會與其好友切拉（Stanley Chera）一樣死於新冠肺炎。

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）記者舍曼（Gabriel Sherman）3日在Twitter引述共和黨一名接近白宮的消息人士稱，特朗普的情況比白宮所說的更嚇人。

該媒體報道，特朗普2日晚在白宮時體溫飆升至華氏103度（根據香港衞生防護中心須知，體溫高於華氏99.5度屬發燒。），即攝氏39.4度，並出現心悸情況，其後還需要供氧，他明顯感到焦慮。

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舍曼推文指，特朗普去沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）前一直對他的幕僚問道：「我會像切拉一樣離開（人世）嗎？我會嗎？」

切拉是特朗普的多年好友，也是紐約房地產公司Crown Acquisitions創始人，4月11日因感染新冠肺炎逝世。