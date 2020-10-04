【特朗普確診】病情良好還是嚴重？可能與英國首相約翰遜相同

美國總統特朗普（Donald Trump）感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），現正接受治療。白宮及特朗普的醫療團隊表示他的病況進展良好，但有消息指他的情況嚴重，出現呼吸困難，到底哪一個才是正確？

圖為10月3日，特朗普上載他在醫院接受治療後情況的短片。特朗普在片中稱自己病況良好，感謝支持。（Reuters）

特朗普在10月1日確診感染新冠肺炎，美國有線新聞網絡（CNN）3日引述一名他的競選團隊顧問報道，特朗普的情況「嚴重」，出現極度疲累，甚至呼吸困難的症狀。

特朗普目前正在醫院接受治療，他的白宮私人醫生康利（Sean Conley）在同日舉行記者會，指特朗普的病情進展良好，過去24小時亦無發燒。特朗普期其後亦發布自己在醫院接受治療後的短片，表示自己狀況良好，感謝支持者關心。

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說法有出入但不一定矛盾

從官方發布的消息，及特朗普的自拍短片上看，特朗普的情況似乎並無那麼嚴重。但即使與此，特朗普的情況並不一定與CNN引述的說法矛盾。

回顧英國首相約翰遜（Boris Johnson）在3月確診送院的情況，英國首相府自他送院留醫至病癒出院，對外發布的消息同樣正面。包括強調約翰遜並無使用呼吸機，以示約翰遜病況並不嚴重。

但在約翰遜出院後，他坦承一度認為「可能撐不下去」，又表示醫生已為他可能發生的事「做好一切準備」。約翰遜的病況顯然未有如首相府所說的「輕微」，但未戴上呼吸機卻是真的，只是醫院早已為他準備好呼吸機，在危急時隨時為他戴上。

圖為4月30日，約翰遜病癒返回首相府繼續工作，他在首相府門外豎起大姆指。（AP）

因此，特朗普的病況亦可能相同，自特朗普確診，病發至送院初期，情況在外人的觀察下可能並不理想。加上考慮特朗普的高齡及體重均屬高危一族，感染新冠肺炎不容樂觀。

加上他的醫療團隊稱正為特朗普採用實驗治療，意味醫療團隊認為傳統療法可能未能奏效，這都在說明特朗普病況的嚴重性。

不過，特朗普在接受治療後，情況似乎有所好轉，所以他的私人醫生康利才說他過去24小時無發燒。發燒與配戴呼吸機同樣是病情的指標，這在說明特朗普可能經歷一段病重時期，但目前病情已受到控制，正在好轉。目前情況如他自己在短片中所說，未來數天會是關鍵。康利未有在記者會上交待上一次特朗普接受病毒檢測的時間，並表示特朗普的病情進展良好，過去24小時未有發燒。