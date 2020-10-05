【特朗普確診】白宮醫生證曾額外吸氧氣　佩洛西促如實發布病情

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己與太太確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），同日傍晚入院。白宮醫療團隊周日（10月4日）表示，特朗普試過兩次血含氧量短暫下降，上周五（10月2日）曾額外吸氧氣。

白宮醫生康利（Sean Conley）稱，特朗普上周五曾在白宮額外吸氧氣，其後可落床走動，症狀輕微，但團隊認為他應入院接受更全面監察；翌日特朗普的血含氧量再次下降，需要接受類固醇藥物治療。



另一醫生加里波第（Brian Garibaldi）表示，特朗普病情持續改善，周日上午未有出現呼吸急促或其他明顯的呼吸道症狀，團隊有持續監察他的心肝腎功能，現時狀況正常。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說，醫療團隊必須向公眾提供可信的資訊，以及如實反映特朗普病情；她很擔心團隊所發布的資訊必須先獲特朗普批准，形容此舉非常不科學。

康利早前表示，特朗普的情況持續改善，「他從周五早上開始一直沒有發燒，生命徵象穩定」，又透露他已接受類固醇藥物「地塞米松」（dexamethasone）治療，且從周五起未有發燒；另外他亦完成了第二劑瑞德西韋（Remdesivir），未見有任何副作用。

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