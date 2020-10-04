【特朗普確診】美媒：美國總統私人助理盧納患新冠肺炎

美國白宮內部多名工作人員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。美國媒體10月3日報道，消息人士指，總統特朗普（Donald Trump）私人助理盧納（Nick Luna）在新冠病毒檢測呈陽性反應。

圖為5月1日美國總統特朗普特別助理盧（左一）身在在白宮總統辦公室。（Getty）

彭博社3日報道，盧納診斷結果出現的時間是在特朗普入院接受新冠肺炎治療逾24小時後。特朗普入住的醫院是里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。

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盧納9月29日陪同特朗普到克利夫蘭（Cleveland）出席總統大選辯論，並在30日和特朗普乘搭空軍一號前往明尼蘇達州。特朗普高級顧問希克斯（Hope Hicks）當時同機，總統在10月2日公布她確診的消息。

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報道稱白宮新聞辦公室未就報道即時回應。

盧納妻子卡西迪（Cassidy Luna）是白宮高級顧問、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）的助手。庫什納10月2日早上檢測結果為陰性。