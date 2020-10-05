【特朗普確診】美媒：10月1日晚已初步確診　一度隱暪病情

美國《華爾街日報》10月4日引述消息人士報道，總統特朗普（Donald Trump）早於10月1日晚初步確診，但仍在當晚出席霍士新聞頻道（Fox News）的節目，直至10月2日凌晨時分才對外宣布確診消息。

圖為10月4日，特朗普在醫院接受治療後，網上上載影片報告自己平安，病情好轉。（Reuters）

報道指出，特朗普在1日晚上接受快速病毒檢測呈陽性反應。根據白宮規定，任何人在快速病毒檢測呈陽性反應，均需採集鼻咽樣本進行進一步測試。特朗普在等待第二輪檢測結果時，如常出席霍士新聞頻道的節目訪問。

特朗普未有在節目中談及他的另一名高級幕僚確診，並指自己會在晚上稍後或凌晨得悉結果。特朗普也未有在節目中提到自己初步確診的消息。

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報道引述消息人士指出，特朗普曾要求身邊同樣確診的顧問指出，不要對外公開消息。報道指這做法令白宮消息一度出現混亂，官員無法得悉總統真實健康狀況。一名行政官員更表示，自己要靠Twitter及電視去尋找資訊，因為得不到白宮西翼的官方訊息。

直至2日的凌晨時分，特朗普才對外公開他的確診消息。