【新冠肺炎】英國單日急增逾2萬病例　因技術問題令數據滯後

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，10月4日確診人數高達2.3萬人，較前一日1.3萬人大幅上升。當局解釋是因為技術問題，令數字出現滯後，並非疫情突然急劇惡化所致。

圖為10月1日，英國利物浦有清潔人員正為公園的雕像消毒。（Reuters）

英國在10月3日新增12,872人確診，4日卻大幅增至22,961人確診。英國公共衛生部（PHE）解釋稱，是因為電腦系統的輸入錯誤，漏報所致。

PHE表示，自9月25日至10月2日，累計近1.6萬宗漏報。數字其後加在10月3日及4日的確診數字中，造成數字大幅上升的情況。

不過有指即使數字問題已解決，還是會出現因早前漏報，令追踪密切接觸者出現延誤。PHE表示目前已解決技術問題，並已把追踪密切接觸者迅速交予有關部門跟進。

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另一方面，首相約翰遜（Boris Johnson）在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國新冠肺炎的疫情可能會持續反覆到聖誕，但可在2021年春季明顯好轉，呼籲民眾不要畏懼。

約翰遜稱明白很多人對抗疫措施感到不滿，但稱政府正採取平衡方法，在拯救性命的同時，保護經濟免受疫情傷害。他亦表示PHE與國民保健服務（NHS）已正全力解決技術問題，並追踪相關的密切接觸者。