【新冠肺炎】韓國疫情持續　外長就丈夫無視警告出國旅行道歉

韓國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，韓國陸軍有邊防部隊出現集體感染，共36人確診。另一方面，在國內疫情仍在持續之際，外交部長康京和的丈夫因無視防疫警告往美國旅行，惹來非議。

圖為10月5日，途人戴上口罩在首爾公園散步。（Reuters）

韓聯社報道，駐京畿道抱川市一個陸軍部隊，出現集體感染新冠肺炎。確診患者包括33名士兵及3名軍官。部隊在早前出現3宗確診後，230多官兵隨即接受病毒測試，10月5日發現多人確診。

由於韓國自2月起已按照規定限制大部分官兵外出休假，感染源頭不明，部隊已進入緊急狀態。

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外長夫出國買遊艇

另一方面，韓國外長康京和丈夫李一昺，因日前無視警告前往美國旅行，並被揭原來是去旅行買遊艇，惹來非議。

李一昺是延世大學的名譽教授，在10月3日黃金周假期被發現前往美國。韓國傳媒揭露指他曾在網上表示，自己要前往美國購買遊艇，駕船遊美國沿岸和加勒比海。

韓國因應疫情呼籲國民，如非必要切勿出國，李一昺以購買豪華遊艇為名，前往疫情嚴重的美國，惹來大量批評。康京和在5日特別為丈夫出國一事道歉，並稱其丈夫為此事感到十分惶恐與不安。