諾貝爾物理學獎10月6日揭曉　那些年的他們　距離摘冠只差一點點

諾貝爾獎物理學獎歐洲中部夏令時間10月6日上午11時45分（香港時間下午5時45分）在瑞典揭曉。我們能通過歷屆頒獎了解到的是，想史上留名，除憑藉自身實力外，有時還需依靠一點運氣。

獲獎需要一些「運氣」

諾貝爾基金會的章程中，有一項規定是一份獎金不能多於3人分享，即同一獎項每年最多只能有3人獲獎。這意味着一些「不夠幸運的人」，會因這「機制」而拿不到獎。

自1901年至2019年，諾貝爾物理學獎已頒發113次，就如何「論功行賞」問題，各方一直爭議未斷。愈來愈多科學研究是通過團隊合作進行，有些更是跨國和跨學科。現今大多數科學文章都是合著，要選出當中貢獻最大的人其實很難。

很多人「擦肩而過」

諾貝爾物理學獎2017年的得主為來自韋斯（Rainer Weiss）、巴里什（Barry C. Barish）與索寧（Kip S. Thorne），獲獎理由是他們為「激光干涉引力波天文台」（LIGO）項目與觀測引力波作出決定性的貢獻。

「激光干涉引力波天文台」是1000多名研究人員的成果。該項目最重要的一篇論文是由來自20多個國家的355人合著，但最終僅3人獲獎。韋斯得知自己獲獎後也說：「我更多地認為，這是在認可約1,000人（完成）的工作」 。

愛因斯坦雖未能因相對論獲獎，不過也曾在1921年獲得諾貝爾物理學獎。提到愛因斯坦，大家首先想到的便是他的相對論，不過他的獲獎原因卻與相對論無關。他提出相對論後，自1910年就被提名，不過他最後以發現光電效應定律獲獎。

因同一緣由「錯失」諾貝爾獎的著名科學家還有霍金（Stephen Hawking）。他1974年提出通過「霍金輻射」來觀察黑洞，但也因為理論「過於超前」，無法被證實，成為他永遠的遺憾。他2016年1月在一次講座上開玩笑稱，自己未能獲得諾貝爾獎是可惜的事，人類至今仍未找到任何黑洞，倘若有的話，他將獲得諾貝爾獎。

諾貝爾物理學獎：香港也有人榮獲諾貝爾物理學獎，中文大學前校長高錕2009年獲獎，圖為「光纖之父」高錕。（Reuters）

美國科學家阿爾弗（Ralph Alpher）1948年與另外兩名科學家發表宇宙大爆炸理論，但其觀點之後被其他科學家證實時，他已不在人世。而諾貝爾獎不會頒給已逝世的人。

「數讀」諾貝爾物理學獎

年齡盤點（25歲與96歲）：物理學獎歷屆得主中，有人登頂已是耄耋之年，但有人獲獎時才年逾弱冠，年齡由25歲至96歲都有。最年長獲獎者是2018年得獎的阿什金（Arthur Ashkin），當時他96歲。而最年輕的獲獎者是1915年與父親一起摘得桂冠的布拉格（Lawrence Bragg），當時他25歲。

獲獎次數（1人得獎2次）：物理學獎在1901年至2019年共頒發213次，但僅212人獲得過這一獎項，因為巴丁（John Bardeen）分別在1956年和1972年2次獲得這一殊榮。

華人獲獎次數（6個物理學獎）：這張「星光熠熠」的成績單中，華人佔據着重要位置。根據中國文化研究院統計，在百餘年中，物理學獎是華人拿獎最多的獎項，共6名華人科學家獲此殊榮，包括李政道、楊振寧、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。