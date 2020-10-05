諾貝爾生理學或醫學獎　3病毒學家分享　表彰發現丙型肝炎病毒

2020年諾貝爾生理學或醫學獎得獎名單10月5日公布，得獎者是美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國病毒學家霍頓（Michael Houghton）及美國病毒學家賴斯（Charles M.Rice），以表揚他們在發現丙型肝炎病毒的貢獻。

圖為10月5日，諾貝爾生理學或醫學獎頒發，得獎者分別是從左至右的阿爾特（Harvey J. Alter）、霍頓（Michael Houghton）及賴斯（Charles M.Rice）。（Reuters）

2020年諾貝爾生理學或醫學獎，由美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國病毒學家霍頓（Michael Houghton）及美國病毒學家賴斯（Charles M.Rice）獲得，以表彰他們在發現丙型肝炎病毒方面作出的貢獻，三位獲獎者將分享1000萬瑞典克朗獎金。

丙型肝炎病毒

丙型肝炎是三種主要肝炎中的其中一種，但與甲型與乙型肝炎不同，丙型肝炎一般只由輸血傳染，而且比甲乙型肝炎病毒更難發現。病毒初期症狀輕微，但會在長期感染下慢慢造成肝病，並演變成多種嚴重併發症，包括肝功能衰竭、肝細胞癌、肝硬化等，是當年令人棘手的慢性肝病。

早在1970年代，科學家已懷疑一種非甲型又非乙型肝炎的病毒，會造成肝炎，但科學家長年無法找出病原。直至1980年代，經阿爾特、霍頓及賴斯的分別努力，找出導致肝炎的第三種病毒，新的肝炎亦被稱之為丙型肝炎。

圖為10月5日，諾貝爾生理學或醫學獎頒獎，三種主要肝炎中，丙型肝炎一度是造成慢性肝炎的神秘原因。（Getty）

一人懷疑、一人找出、一人確認

三名科學家在發現丙型肝炎的成就不一樣，但都十分重要。阿爾特的團隊在科學家發現乙型肝炎可以透過血液輸送傳播，但在研究病例數時，發現輸血感染慢性肝炎的比例非比尋常，因此懷疑可能有一種肝炎病毒未被發現，令「非甲型又非乙型」的肝炎研究開始。

不過新肝炎的研究過程並不順利。直到多年後，霍頓與他的團隊成功在黑猩猩中，找到一種新型RNA病毒的片段，同時成功分離有關病毒，強烈暗示這可能是導致新型肝炎的原因。

▼在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：

最後透過賴斯的團隊，透過研究新型病毒的遺傳片段，發現某種特徵對病毒複製很重要。透過基因工程，賴斯最終確認新病毒就是造成肝炎的元兇。新肝炎，丙型肝炎就此正式被發現。

瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）在聲明中指出，在他們之前，甲型及乙型肝炎的發現是醫學界向前踏出的重要一步：「發現丙型肝炎病毒揭開導致慢性肝炎病例的餘下原因，令血液檢測和研究新藥變得可能，挽救數百萬人性命。」

↓想看諾貝爾生理或醫學獎歷來部分得主的相片，請點擊放大觀看：