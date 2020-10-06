【特朗普確診】特朗普Twitter預告出院　「感覺比20年前更好」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己與太太確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），同日傍晚入住馬里蘭州（Maryland）的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），他在Twitter發文表示目前感覺非常好，並預告將於當地時間周一（10月5日）傍晚6時30分出院。

特朗普留言稱：「目前感覺真的很好！ 不要害怕Covid（新冠病毒），勿讓它支配你的生活。 在特朗普政府團隊領導下，我們已研發出一些非常好的藥物和對病毒的認識，我感覺現在（身體狀況）比20年前更好！」

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

另外，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）較早前表示，如果專家認為安全，他願意按照原定計劃下周在佛羅里達州邁阿密與特朗普辯論，但強調會聽從科學。

在首場辯論中，拜登與特朗普相距大約3米。至於原定當地周三舉行的副總統候選人辯論，副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的距離將會由原本的2米，增至3.6米。