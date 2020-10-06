【特朗普確診】美國白宮新聞發言人麥克納尼患新冠肺炎

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美國白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周一（10月5日）宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），她在Twitter上發表聲明，稱將自我隔離，並繼續工作。
October 5, 2020
麥肯納尼又在聲明中稱，自己沒有出現病徵，強調在周四（10月1日）出席白宮新聞簡布會前不知道特朗普（Donald Trump）高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診。
麥克納尼新冠檢測呈陽性，她將開始隔離。（Reuters）
美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己確診新型冠狀病毒肺炎後，多名白宮人士亦相繼確診，包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、特朗普的競選經理施特平（Bill Stepien）、其高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）、參議員邁克李（Mike Lee）、參議員蒂利（Thom Tillis）、最高法院大法官提名人選巴雷特（Amy Coney Barrett）母校聖母大學（University of Notre Dame）的校長詹金斯（John Jenkins）、共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）和3名白宮記者。
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