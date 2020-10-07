蓬佩奧批評中國拒絕履行對香港50年不變的承諾

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月6日在日本出席美、日、印度及澳洲四國外長安全對話時，批評中共拒絕履行對香港的一國兩制承諾，因此認為美國及盟友是時候採取措施應對中國的威脅。

蓬佩奧訪問東京期間，接受日本放送協會（NHK）訪問時，談到香港問題，他稱中共拒絕履行對香港的「一國兩制」50年不變的基本承諾。美國看到台灣正在發生的事情，他認為，這與美國和中國無關，這是涉及自由或暴政。

蓬佩奧認為世界長期暴露在中國威脅之下，指美、日、印度及澳洲會成為在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情中樹立真正榜樣，發展真正的抗疫措施、醫療衛生、安全方案，應對中共隱瞞疫情及滅聲的問題。

對於此次日本之行的目的，蓬佩奧表示，一是祝賀菅義偉就任日本新首相，討論雙邊關係，並在四國安全對話中與三國外長討論確保印太地區自由，反對中共威脅。

蓬佩奧指出，中國正在軍事等層面採取威脅行動，因此認為以日本為首的印太地區國家應聯合起來應對。他亦敦促東盟（ASEAN）國家應共用價值觀，共同應對中國在印太地區的威脅。