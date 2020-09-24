蓬佩奧要求地方政客警惕中國外交官員

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月23日表示，中國外交官員或對州和地方級別的政客極力進行遊說，包括透過姐妹城市協議作出影響，作為北京的宣傳和間諜活動的一部份。他警告政客要保持警惕。

蓬佩奧於威斯康星州議會大廈發言，表示國務院正在審視美中友好協會和中國和平統一促進會的活動，懷疑他們試圖影響美國的學校、商界團體和地方政客。他指，兩個組織和中共中央統一戰線工作部有關聯。

圖為2020年9月23日，美國國務卿蓬佩奧於威斯康星州議會大廈會見議員。（AP）

蓬佩奧警告，即使在縣市級別，中國共產黨亦有機會進行宣傳和間諜活動，「當中國外交官員接近你，要知道他們很可能不是本着合作或友誼的精神。」他指，聯邦政府不可能監督所有掠奪和強迫的行為，要靠所有州議員警惕，保護美國利益。

蓬佩奧要求威斯康星州議員加強知識產權保障和投資審查，並鼓勵商界無視中國針對台灣問題的威脅。他提到，特朗普政府正在謹慎研究用來形容新疆情況的措辭，「當美國談論侵犯人權或種族滅絶的罪行時，我們必須很小心和準確，因為帶有很重的份量。」

《政治報》網站（Politico）8月報道，華府考慮正式將新疆情況標籤成為「種族滅絶」（genocide）。北京否認強迫勞動指控，批評華府干預內政。