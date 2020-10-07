Facebook封殺QAnon群組及專頁

社交媒體Facebook10月6日宣布，該公司會封殺「匿名者Q」（QAnon）在Facebook及Instagram的活動，作為阻止有關組織在這些平台上散播反猶太人的陰謀論。

Facebook指，有關措施會適用於其名字顯示參與QAnon的群組、專頁及Instagram帳戶，但個別內容則不受影響。

QAnon是一個網上陰謀論組織，他們相信總統特朗普（Donald Trump）與一個統治全球的販賣兒童集團交鋒。這些信眾在Reddit、Facebook、Twitter及YouTube等平台吸引大批支持者，而且近月在Facebook及Instagram的擴張更加明顯。而且他們被指與當地的暴力事件有關，聯邦調查局（FBI）視之為本土恐怖主義的潛在目標，惟QAnon仍獲得共和黨及多名政治人物的支持。

Facebook原本對QAnon採取放任態度，但在8月決定採取行動，以涉嫌宣揚暴力為由，封殺大約三分一的QAnon群組。該公司指出，當局一直倚賴用戶的報告才行動，但現在員工會主動介入，刪除宣揚暴力或對目前世界災害作出不實形容的內容等。