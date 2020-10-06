【特朗普確診】為何容許未痊癒就回白宮？　特朗普主診醫生是誰

美國總統特朗普（Donald Trump）在10月5日回到白宮，向公眾展示他已病癒出院，返回工作岡位，儘管他的醫生表示特朗普未「完全脫離險境」。 這意味特朗普事實「未完全康復」。讓一個未完全康復的病人返回國家中樞工作，與國家行政要員接觸，冒着病毒擴散的風險，這破天荒的行為到底是誰允許的？負責治療特朗普的主診醫生康利（Sean Conley）為何要這樣做？

圖為10月5日，特朗普主診醫生康利（Sean Conley）正在介紹特朗普的病情狀況。（Reuters）

在特朗普感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病倒的這數天，康利成為了特朗普病情的發言人。他多次表示特朗普的病情進展良好，儘管在他的言語間，還是透露了特朗普的病情並不「輕微」：包括特朗普曾經發燒、正服用一般只有重症病人才使用的類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）、及最新他在5日所說的特朗普「未完全脫離險境」、「未來數日是關鍵」等等。

不過康利拒絕透露特朗普對上一次檢測病毒陰性反應的日期，同時一度迴避特朗普是否曾經輸氧的問題。康利解釋稱不希望外界錯誤解讀特朗普的病情，強調並非隱暪。

從種種跡象可見，特朗普雖然病情好轉但仍未痊癒，體內很可能殘留病毒。特朗普貿然回到白宮工作，實質是讓白宮人員曝露於危險之中。在一般情況下，這絕對不可能發生：哪有醫生會建議一個未痊癒的新冠肺炎患者，隨便出院並返回工作崗位？

圖為10月5日，特朗普返回白宮，向飛離的直升機敬禮。（Reuters）

康利是軍醫 非一般醫生

這顯然是特朗普的堅持，但最終提供醫療建議及決定的，是他的主診醫生康利。其中一個解釋，是因為康利並非「一般醫生」，他的正職是軍醫，軍隊需要服從命令，而特朗普是最高的上司。

從技術上來說，總統可以指揮整個軍隊，軍醫自然是其中之一。過去歷屆的總統，也多少因為政治的考慮，選擇淡化或不公開自己的病況，要尋找既能給予正確醫療意見，又能服從命令的，最理想當然是軍醫而非普通的專業醫生。

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如前總統威爾遜（Woodrow Wilson）在任內中風，衰失工作能力的事實，至他去世前都未有公開；克里夫蘭（Grover Cleveland）的癌症手術被隱藏了將近25年；小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）一直不願對外公開自己已經癱瘓，無法正常站立等。

特朗普在他返回白宮後上載的短片中，表示雖然他知道危險，但自己必須站在最前線，領導國家。特朗普選擇不顧自己的身體，責任最終在他自身，但特朗普患上的是傳染病，他身邊的人正被迫承擔受感染的風險。