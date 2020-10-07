【美國大選】拜登：若特朗普仍有病毒　15日不應進行第二場辯論

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月6日表示，若總統特朗普（Donald Trump）仍帶有新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的話，15日不應該進行第二場總統選舉辯論。

拜登6日準備登機到馬里蘭州（Maryland）特拉華（Delaware）期間向記者稱，「如果他（特朗普）仍帶有新冠病毒，我們便不應辯論。我們都需要遵守嚴格的指引，太多人受到（新冠病毒）感染了，這是一個非常嚴重的問題。」

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不過他指出，自己依然期待15日與特朗普辯論，但不知道對方5日從沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）出院之後的狀況。

拜登又稱，他會遵行克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）設定的指引，該診所向總統辯論委員會提供健康方面的建議。

特朗普的競選團隊5日發表聲明說，特朗普準備參加接下來的美國總統大選辯論。拜登同日曾回應稱：「如果科學家說可以安全進行，而兩人能保持安全距離，那我認為沒問題。我將遵照專家的建議行事。」