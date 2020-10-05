【美國大選】民調指特朗普確診後　在6大搖擺州支持度領先

美國一個智庫10月4日公布民意調查，結果顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，他在全國及6大關鍵搖擺州的支持度仍領先民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

民調預測，特朗普會取得320張選舉人票，拜登則只會取得218張。68%受訪者表示特朗普確診不會影響他們的投票意向，19%指他們會因此更有可能支持他，13%人稱這會令他們較不可能支持特朗普。

是次調查不是以所有已登記的選民為對象，只是訪問了可能會在大選當天去投票的選民，亦訪問了隱藏選民（shy voters、即會在特定狀況下向民調機構隱藏自己偏好的選民）的意見。

民主研究所在2006年創立，它是設於美國首都華盛頓及英國倫敦、在政治上獨立的公共政策研究組織。它曾正確預測特朗普在2016年當選總統及英國脫歐。