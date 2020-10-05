【美國大選】民調指特朗普確診後　在6大搖擺州支持度領先

撰文：房伊媚
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美國一個智庫10月4日公布民意調查，結果顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，他在全國及6大關鍵搖擺州的支持度仍領先民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。
民主研究所（Democracy Institute）的民調在特朗普及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）宣布確診後，即10月2日後才完成。結果顯示特朗普在全國的支持度為46%，拜登的則為45%。特朗普在關鍵搖擺州佛羅里達州（Florida）、艾奧瓦州（Iowa）、密歇根州（Michigan）、明尼蘇達州（Minnesota）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）的支持度為47%，領先拜登的43%。
民調預測，特朗普會取得320張選舉人票，拜登則只會取得218張。68%受訪者表示特朗普確診不會影響他們的投票意向，19%指他們會因此更有可能支持他，13%人稱這會令他們較不可能支持特朗普。
是次調查不是以所有已登記的選民為對象，只是訪問了可能會在大選當天去投票的選民，亦訪問了隱藏選民（shy voters、即會在特定狀況下向民調機構隱藏自己偏好的選民）的意見。
民主研究所在2006年創立，它是設於美國首都華盛頓及英國倫敦、在政治上獨立的公共政策研究組織。它曾正確預測特朗普在2016年當選總統及英國脫歐。