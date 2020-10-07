【新聞背後】吉爾吉斯曾經歷兩次動盪　連續兩屆政府被推翻

吉爾吉斯正陷入混亂，示威者10月5日成功闖入並控制政府大樓，總理及議長先後辭職，總統去向不明，國家權力真空。吉爾吉斯過去曾發生兩次動盪導致政權倒台，外界擔憂同樣的事情會再次發生。

圖為10月6日，吉爾吉斯首都比什凱克。示威者控制國會大樓，玻璃窗戶被打破，文件散落一地。（Reuters）

吉爾吉斯10月4日舉行國會大選，被指涉嫌舞弊不公，結果不獲反對派承認，爆發大規模示威。示威者在5日成功突破警方防線，闖入政府及國會大樓。目前反對派已接管內政部等多個部門，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）、議長朱馬別科夫（Dastan Jumabekov）已相繼辭職。

總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）雖然聲稱控制大局，但事實他的去向不明，當地傳媒報道他已在5日逃離總統府，未知身在何方。

英國廣播公司（BBC）在吉爾吉斯的辦公室成功聯絡熱恩別科夫接受電話訪問，熱恩別科夫表示他已願意「把（總統）責任交付給強大的領導人，不論來自哪個派別」，有指他的回應如同投降。

圖為10月4日，吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）在國會大選中發表講話。目前他的去向不明。（Reuters）

吉爾吉斯經歷的兩次動盪

這次並非吉爾吉斯發生政變，吉爾吉斯自1991年脫離蘇聯獨立後，經歷過兩次政治動盪。2005年吉爾吉斯舉行大選，擔任總統15年的阿卡耶夫（Askar Akayev）雖然承諾下台，但他卻推舉了自己的子女參選總統。示威者不滿並爆發大規模示威，示威者最終成功控制政府大樓，阿卡耶夫逃亡國外，結束了阿卡耶夫家族的統治，事件被稱為鬱金香革命。

鬱金香革命結束後，吉爾吉斯舉行大選，巴基耶夫（Kurmanbek Bakiyev）勝出繼任總統。但不久後國民發現巴基耶夫同樣任人唯親，走向獨裁招惹不滿。自2009年國家陷入經濟困難，物價不斷上升，加上美蘇背後的影響，吉爾吉斯在2010年再次爆發大規模騷亂，迫使巴基耶夫逃亡，連續兩屆政府均在動盪中結束。

其後吉爾吉斯雖然經歷一屆的安定，但現任總統熱恩別科夫與前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）不和，為這次動盪埋下種子。2019年熱恩別科夫以貪污及篡奪權力等為理由，拘捕阿坦巴耶夫。阿坦巴耶夫的支持者成為這次大規模示威的重要力量，示威者在5日闖入政府大樓後，釋放了遭囚禁的阿坦巴耶夫。

吉爾吉斯的去向目前難以預測，外界相信未來數天政局將會出現巨大轉變，震動着這個中亞國家。