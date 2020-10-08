日本及印度外長會談　同意合作推動改革聯合國安理會

美國、日本、印度、澳洲外長10月6日舉行四國會談，加強各方合作後，日本與印度外長10月7日會晤，雙方同意兩國在多方面的合作。

共同社7日報道，日本外相茂木敏充與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤時，確認日印兩國在實現日本提出的「自由開放的印度太平洋」構想在內等議題上合作。

茂木敏充表示，日本重視與印度之間戰略關係的想法不會改變，蘇傑生則強調希望進一步強化雙方的關係，並感謝日本政府就新型冠狀病毒對策向印度提供資金援助，亦表明支持日本盡快與朝鮮解決日本人遭綁架的問題。

另外，雙方亦協定合作，推動實現兩國提倡的有關聯合國安理會常任理事國擴容的安理會改革一事。

日本等國家一直尋求成為安理會常任理事國，茂木敏充早前在聯合國成立75周年紀念峰會上，重申日本成為聯合國安理會常任理事國的意願。他認為聯合國現有機制已經過時，強調日本已做好充分準備，以履行安理會常任理事國的職責，為確保世界的和平與穩定做出貢獻。

聯合國安理會常任理事國共有5個，包括美國、英國、俄羅斯、中國及法國。日本曾於2004年組成「四國聯盟」爭取成為常任理事國，但遭反對。除此之外，印度、南非等國也曾提出類似要求以成為安理會常任理事國。