美媒：白宮最高級保安官員貝利患新冠肺炎　病情嚴重

撰文：許懿安
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美國彭博社10月8日報道，白宮最高級的保安官員貝利（Crede Bailey）已確認患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病情嚴重。
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貝利是白宮保安辦公室主管。他負責處理進入白宮的認證，以及就白宮保安與美國特勤局緊密合作。
彭博社10月8日引述4名知道貝利情況的消息人士稱，他9月已入院。
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白宮尚未公開說明的情況。外界只知他在9月26日前已生病。白宮9月26日在玫瑰園舉行美國總統特朗普（Donald Trump）提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的活動。活動舉行過來，白宮出現感染群組。
白宮一名發言人拒絕評估貝利之事。
貝利病重消息傳出，正值白宮醫生康利（Sean Conley）7日公布特朗普的健康狀況之際。康利稱總統體內能檢測出新型冠狀病毒的抗體，並強調他在過去24小時內均未有出現相關病徵。他同日亦已經重返橢圓形辦公室工作。
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