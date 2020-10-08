美媒：白宮最高級保安官員貝利患新冠肺炎　病情嚴重

美國彭博社10月8日報道，白宮最高級的保安官員貝利（Crede Bailey）已確認患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病情嚴重。

▼更多曾與美國總統特朗普接觸或同場的新冠肺炎確診者，請點擊放大觀看：

貝利是白宮保安辦公室主管。他負責處理進入白宮的認證，以及就白宮保安與美國特勤局緊密合作。

彭博社10月8日引述4名知道貝利情況的消息人士稱，他9月已入院。

▼想看更多10月2日特朗普動身從白宮前往醫院的過程，請點擊放大觀看：

+ 19 + 19 + 19

白宮尚未公開說明的情況。外界只知他在9月26日前已生病。白宮9月26日在玫瑰園舉行美國總統特朗普（Donald Trump）提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的活動。活動舉行過來，白宮出現感染群組。

白宮一名發言人拒絕評估貝利之事。

▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：