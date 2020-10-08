特朗普確診後首度現身橢圓形辦公室　白宮醫生：他體內驗出抗體

美國總統特朗普（Donald Trump）日前確診感染新型冠狀病毒（COVID-19），留院數天後，於10月5日出院返回白宮繼續接受治療。白宮醫生康利（Sean Conley）7日表示，特朗普的體內能檢測出新型冠狀病毒的抗體，並強調他在過去24小時內均未有出現相關病徵。而特朗普同日亦已經重返橢圓形辦公室（Oval Office）工作。

康利發表聲明披露特朗普的最新情況，指對方的生命徵象及體格檢查維持穩定，且均在正常範圍內，又指他已經連續四天沒有出現發熱病徵，亦在過去24小時完全未有任何徵狀，自入院後無需接受輸氧。

白宮發言人其後表示，特朗普到橢圓形辦公室工作，聽取官員簡報風災及刺激經濟法案談判進展。

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另外在7日較後時間出席副總統候選人辯論的副總統彭斯（Mike Pence），其最新一次的病毒檢驗結果都是呈陰性反應。