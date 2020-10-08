【美國大選】美媒展望顯示拜登首破270張選舉人票門檻

美媒10月7日報道，最新選舉人團展望顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）2020年首次突破270張選舉人票的門檻。

據美國有線新聞網絡（CNN）10月7日報道，在CNN最新的選舉人團展望中，民主黨總統候選人拜登今年首次突破270張選舉人票的門檻。如果把目前穩定支持拜登的州（203張選舉人票）和那些傾向於拜登的州（87張選舉人票）加起來，拜登總共得到290張選舉人票。

在特朗普陣營，堅定支持共和黨的州有125張選舉人票，傾向於共和黨的州（德克薩斯州）有38張選舉人票。

搖擺州有85張選舉人票。

報道分析稱，由於美國總統特朗普（Donald Trump）感染了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），而且缺席了多場競選活動，特朗普正處於競選季節開始以來最糟糕的政治境地。

此外，特朗普在上周的總統大選首場辯論中表現糟糕。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

與拜登的競選團隊相比，特朗普的競選團隊在關鍵的電視廣吿支出方面處於明顯的劣勢。

拜登除了在女性、獨立選民、受過大學教育的選民和非白人選民中的超強優勢外，他在男性、白人和老年選民中繼續與特朗普保持競爭力，削弱了特朗普在2016年在這些群體中的關鍵優勢。