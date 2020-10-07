【美國大選】特朗普授權解密所有涉及通俄門文件

美國總統特朗普（Donald Trump）10月6日表示，他授權解密任何與「通俄門」及美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的「郵件醜聞」有關的文件。

美國總統特朗普出院後，在推特上發文稱將解密任何與「通俄門」有關的文件。（AP）

特朗普10月6日在Twitter發文稱「我已完全授權對與美國歷史上最嚴重的政治犯罪，『俄羅斯騙局』（通俄門）有關的任何與所有文件進行徹底解密，希拉里的『郵件門』也是如此，無任何修改！」

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

隨後他又發表一篇推文稱，他在很久以前就解密通俄門的所有信息，但自己的人員「行動非常緩慢」。

在他於Twitter發文前，美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）獲得授權公布與通俄門有關的文件，包括美國前中央情報局局長（CIA）布倫南（John Brennan）的手寫筆記。

解密文件顯示，布倫南在2016年美國總統大選前向美國前總統奧巴馬（Barack Obama）介紹了希拉里的「計劃」，即用「勾結俄羅斯」來抹黑特朗普，以「分散公眾對她使用私人電子郵件服務器的注意力」。

拉特克利夫於9月下旬解密這些筆記，以及一份2016年中情局發給時任聯邦調查局局長科米（James Comey）和一份美國機構獲得的俄羅斯情報評估報吿。他警吿稱，已解密但未發表的評估內容「可能存在誇大或捏造」，但美國情報部門並不認為這些材料是「虛假消息」。