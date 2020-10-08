【中梵協議】梵蒂岡外長：已向北京提交續約提議　暫未有回音

梵蒂岡與中國在2018年達成的主教任命協議，將在10月22日到期，梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher）證實，教廷已向北京遞交續約提議，目前未收到答覆。

綜合媒體10月7日報道，加拉格爾稱已向北京遞交續簽建議，但仍未收到答覆，若協議到期前未收到答覆，協議將自動失效。不過加拉格爾對北京願意在協議中商定條件下，繼續與教廷對話感到樂觀，又認為如果能令協議成為永久就最理想。

9月30日，梵蒂岡方面表示已婉拒美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）希望會見教宗方濟各（Pope Francis）的請求。而蓬佩奧當天出席一場美國駐梵蒂岡大使館舉辦的活動時，批評中國迫害宗教自由，並呼籲梵蒂岡與美國一起譴責中國侵犯宗教自由的行為。

梵蒂岡教廷9月29日在《羅馬觀察家報》發表社論，指出協議僅涵蓋主教任命，不涉及與中國政府建立政治或外交關係，同時指出雖然疫情引發困難，但值得與中國延長協議。

加拉格爾坦言，落實協議過程很困難，教廷對協議並非完全滿意，不是每件事都按照預期發展，但教廷不像美國國務卿蓬佩奧所批評的向中國屈膝，教廷在中梵協議中取得重大成果，讓教宗對中國主教任命有最後發言權。