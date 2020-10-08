朝鮮外交官曹成吉變節後：父親疑遭牽連從政壇消失　女兒仍在朝鮮

韓國10月7日證實朝鮮駐意大利大使館前臨時代辦曹成吉已經在2019年7月與妻子一起投奔韓國後，事件引起廣泛關注，韓聯社稱，他是20多年來流亡韓國的最高級朝鮮官員。 韓國媒體也紛紛報道更多細節，包括曹成吉的父親與未成年的女兒仍在朝鮮，其中他的父親是朝鮮前30名的實權人物曹延俊（音譯），但曹延俊自2019年8月後從政壇消失，疑是遭兒子叛變事件牽連。

朝鮮變節外交官曹成吉2019年7月與妻子一起投奔韓國，圖為2018年3月他在意大利出席文化活動（AP）

父親是朝鮮前30名實權人物

韓國《中央日報》10月8日引述消息人士報道，曹成吉的父親是生於1937年、曾任朝鮮勞動黨組織指導部第一副部長和紀檢委員長的曹延俊，其中紀檢委員會的工作是考察朝鮮幹部對黨最高指揮部的忠誠度。

報道稱，曹延俊2019年也是朝鮮政治局候補委員，在朝鮮的權力地位排在前30名內，但自從2019年8月出席人民會議坐在主席台後，他就從所有媒體報道消失，有可能是遭兒子投奔韓國事件牽連，受到問責。至2019年12月，他的紀檢委員長職位已經換人，朝鮮政治局候補委員名單也不見他的名字。

朝鮮駐意國代理大使：曹成吉2017年擔任朝鮮駐意國代理大使一職，2018年11月初離開使館後行蹤不明。圖為位於羅馬的朝鮮駐意大利大使館。（Reuters）

女兒仍在朝鮮

在事件中，曹成吉的未成年女兒去向也受到關注。曹成吉2018年11月於羅馬失蹤後，同月他的女兒就遭送回朝鮮，意大利其後在2019年2月證實事件。朝鮮前駐英公使、已經投奔韓國的太永浩當時表示，他通過多個渠道收到消息，朝鮮大使館在發現曹成吉形跡有異後，就立即把曹成吉之女送返平壤。

太永浩曾在2019年表示，朝鮮大使館在發現曹成吉形跡有異後，就立即把曹成吉之女送返平壤。圖為太永浩2020年2月在韓國出席記者會（Getty）

曹成吉的逃亡過程

韓國MBC電視台報道，本來是朝鮮駐意大利大使館臨時代辦的曹成吉與妻子2018年11月從意大利羅馬失蹤後，曾向意大利申請政治庇護，但之後因為擔心個人安全問題，他們改到瑞士，又去過法國與東歐國家，甚至曾走入東歐某國的韓國大使館躲避，到了2019年7月，他們入境韓國，目前受到韓國政府保護。

報道又稱，在逃亡期間，曹成吉的妻子曾因擔心女兒安全而致電朝鮮駐意大利大使館，朝鮮回覆稱她的女兒一切安好，曾想以此說服她返回朝鮮。

《韓民族日報》指，曹成吉在韓國從不會在脫北者圈子露面，如此低調就是考慮到在朝鮮的家人，希望減少對他們的影響。