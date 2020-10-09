【美國大選】特朗普拒參與視像辯論　拜登團隊建議延期

美國總統第二場選舉辯論原定於10月15日舉行，受到總統特朗普（Donald Trump）在上一場辯論後感染新型冠狀病毒（COVID-19）影響，籌備辯論的總統競選辯論委員會（Commission on Presidential Debates）10月8日宣布將15日的辯論改為視像形式舉行，但隨即遭到特朗普拒絕。 拜登團隊於是提出建議，希望辯論可以順延一周至22日舉行。而特朗普團隊亦同意改期。

拜登的團隊在聲明中表示，因於特朗普拒絕參與15日的辯論，所以希望總統競選辯論委員會可以將下一場辯論延期至22日舉行，令特朗普不會逃避責任。至於原本在15日的活動，則提議改為問答環節，直接回應選民的提問。

特朗普競選團隊同意有關建議，並認為第三場辯論應由原本的22日改至29日上演。而特朗普較早前回應總統競選辯論委員會更改辯論形式時，批評視像辯論是荒謬，形容是浪費時間，並強調自己非常健康。不過民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則認為，美國民眾有必要知道特朗普的健康狀況。

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