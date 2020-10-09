韓國蔚山大廈「燒通頂」　33層高樓變成「火柱」　至少88人送院

韓國東南部蔚山市一棟住宅大廈10月8日晚發生火災後，猛烈焚燒持續9個多小時，至少88人因吸入濃煙不適送院。

官員稱，暫時未有死亡個案的報告事宜。

片段顯示，整棟大廈被大火包圍，場面相當駭人，多塊燃燒着的鋁板及玻璃碎片從高空墜落地面，險象環生。有目擊者表示，火勢甚至蔓延至附近商場的樓頂。

據悉該棟大廈一共有33層，高約102米。當局接報後已立即派出消防員到場進行救援，並疏散現場附近約136戶家庭，暫時仍未知是否有人被困。

울산 불 대로변 건너편 마트 옥상에도 불 붙었었는데 지금 어떻게 됐는지 모르겠네 미치겠다 너무 무서움 pic.twitter.com/dShn4MNEiV — 양도 (@yangdogyeimda) October 8, 2020