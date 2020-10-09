韓國蔚山大廈「燒通頂」　33層高樓變成「火柱」　至少88人送院

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韓國東南部蔚山市一棟住宅大廈10月8日晚發生火災後，猛烈焚燒持續9個多小時，至少88人因吸入濃煙不適送院。
事發於8日晚11時10分左右，建築物起火後蔓延至整棟大廈，有數百人從災場撤離。火勢在約2小時後受控，不過一直未完全熄滅，直至9日上午，餘燼又因遭強風吹襲而再次燃起。一部消防直升機在天亮後抵達現場協助滅火。
官員稱，暫時未有死亡個案的報告事宜。
片段顯示，整棟大廈被大火包圍，場面相當駭人，多塊燃燒着的鋁板及玻璃碎片從高空墜落地面，險象環生。有目擊者表示，火勢甚至蔓延至附近商場的樓頂。
據悉該棟大廈一共有33層，高約102米。當局接報後已立即派出消防員到場進行救援，並疏散現場附近約136戶家庭，暫時仍未知是否有人被困。
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