韓國蔚山大廈「燒通頂」　33層高樓變成「火柱」　至少88人送院

撰文：洪怡霖
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韓國東南部蔚山市一棟住宅大廈10月8日晚發生火災後，猛烈焚燒持續9個多小時，至少88人因吸入濃煙不適送院。
事發於8日晚11時10分左右，建築物起火後蔓延至整棟大廈，有數百人從災場撤離。火勢在約2小時後受控，不過一直未完全熄滅，直至9日上午，餘燼又因遭強風吹襲而再次燃起。一部消防直升機在天亮後抵達現場協助滅火。
官員稱，暫時未有死亡個案的報告事宜。
片段顯示，整棟大廈被大火包圍，場面相當駭人，多塊燃燒着的鋁板及玻璃碎片從高空墜落地面，險象環生。有目擊者表示，火勢甚至蔓延至附近商場的樓頂。
據悉該棟大廈一共有33層，高約102米。當局接報後已立即派出消防員到場進行救援，並疏散現場附近約136戶家庭，暫時仍未知是否有人被困。
울산 불 대로변 건너편 마트 옥상에도 불 붙었었는데 지금 어떻게 됐는지 모르겠네 미치겠다 너무 무서움 pic.twitter.com/dShn4MNEiV— 양도 (@yangdogyeimda) October 8, 2020
실시간 울산— 김오리 (@kimori_0528) October 8, 2020
아까 낮에 다녀온 롯데마트 옥상에도 불 옮겨붙었다는데...
일단 지금 강풍땜에 헬기도 못뜨고 소방차들도 화재진압 불가능한 수준임 pic.twitter.com/YrvSVt8IvM