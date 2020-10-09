中國參與COVAX　媒體：特朗普在全球領導地位留下空白　北京填補

中國10月9日宣布正式加入COVAX全球疫苗機制（COVAX），美俄等國迄今選擇不加入該計劃。有媒體稱，中國將填補美國特朗普（Donald Trump）政府在全球衛生領導地位上的空白。

2020年9月5日，中國國藥集團中國生物開發的新冠疫苗公布。疫苗目前已進入第三階段人體測試，但不在COVAX計劃內。（Getty）

10月9日，中國外交部發言人華春瑩宣布，10月8日，中國同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入COVAX 。

路透社10月9日稱，中國外交部9日表示，中國已正式加入COVAX，成為迄今為止承諾為中低收入國家提供疫苗融資的最大經濟體。

世界衛生組織（WHO）曾表示，它一直在與中國談判，希望中國加入這一倡議，但俄羅斯和美國迄今選擇不加入。

報道指出，中國外交部發言人華春瑩在9日的聲明中還表示，中國擁有充足的新冠肺炎疫苗生產能力，當疫苗準備就緒時，將優先向發展中國家供應疫苗。

彭博社9日稱，中國參與由世界衛生組織支持的疫苗行動，將填補特朗普政府在全球衛生領導地位上的空白。