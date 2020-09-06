新冠肺炎｜35%港人明年可接種　COVAX下9款候選疫苗港大有份研究

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，多地疫情仍未受控，疫苗被視為對付疫症的良方。港府早前宣布參與新冠疫苗保障機制（COVAX Facility），這項由國際疫苗組織及世界衞生組織牽頭的計劃，保障參與計劃的地方均可於疫苗研發後獲分配疫苗，預計於2021年底前可供應疫苗予各地。 政府抗疫專家許樹昌今日（6日）透露，衞生署上月向COVAX預訂足以供應本港約35%人口的疫苗，其餘疫苗供應則需額外向個別藥廠採購。COVAX機制下暫有9款候選疫苗，部份疫苗已進入第三期臨床試驗，而香港大學正研發的疫苗亦納入機制內，正在臨床前研究階段。

「COVAX」機制，是由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）及世界衞生組織參與牽頭。參與該計劃的國家或經濟體已逾170個，港府於9月4日公布，已就參與COVAX機制提交意向書，又引述COVAX的目標是於2021年底前，將20億劑有效的新冠疫苗送抵參與的地方，起碼覆蓋當地20%人口。

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港府參與新冠疫苗安全網 9月中前需付15%按金惟未透露涉款

政府抗疫專家、衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌受訪時透露，得悉衞生署8月底已向COVAX預訂可供應予本港人口約35%的一款新冠疫苗，暫未知疫苗種類及廠商。

特首林鄭月娥曾稱，本港屬富裕地區，參與機制所付的價錢會較發展中國家昂貴。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會，被問到預訂疫苗的訂金涉款、正洽購的廠商等詳情時，僅稱無補充資料。

據政府8月底提交予立法會內務委員會的文件顯示，由於每劑疫苗的價錢仍未確定，暫未知參與COVAX的整體開支，惟港府需於9月中前提供百分之十五的按金，作為具約束力承諾的一部份。至於按金金額為多少，文件未披露。

港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉教授（左三）早前稱，與研究團隊研發出兩種有助預防新冠病毒的疫苗，將應用於人體試驗。（港大醫學院圖片）

港大研發疫苗被納入COVAX候選疫苗

目前有9種研發中的疫苗被列作COVAX機制的候選疫苗，香港大學研發的疫苗亦在其中，港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉與其研究團隊於8月初曾表示，已研發出兩種有助預防新冠病毒的疫苗，並進入生產質量管理規範（GMP）的大批量生產階段，以便接下來應用於人體試驗。

其他研發項目來自歐美、中國內地、澳洲等地，當中有兩款疫苗已進入第三期臨床試驗階段，分別是藥廠莫德納（Moderna）與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）共同開發的疫苗，以及阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的疫苗。

圖為9月5日，中國國藥集團中國生物開發的新冠疫苗。疫苗目前已進入第三階段人體測試，但不在COVAX計劃內。（Getty）

餘下65%港人疫苗 靠港府直接洽購或待中央支援

倘有疫苗研發成功運抵本港，許樹昌預計長者、長期病患者及前線工作人員如醫護人員等可優先接種，料每人需注射兩針才可有持續抗體。港府的目標是全部市民均可接種疫苗，許透露，餘下未獲保障約65%人口，則由衞生署另行再向廠商訂購其他新冠疫苗。

供應商誰屬則仍未知曉，港府稱現時臨床數據有限，就疫苗種類或品牌的具體看法仍需再討論。按世界衞生組織說法，現時仍未有預防新冠病毒的疫苗獲監管機構批准於人體使用。

全球至今有29款新冠候選疫苗正進行不同階段的臨床試驗，中國官媒曾報道，4款內地藥廠有份開發的新冠疫苗已進入第三期臨床試驗，分別在中東、南美、南亞等地區試驗。港府稱，已去信中央人民政府提出請求，希望當內地疫苗面世時，能支持香港的需求。