美國大選｜特朗普稱賀錦麗是「怪物」　拜登反擊：卑劣

美國總統特朗普（Donald Trump）10月8日接受電視台的電話訪問，為他自確診新冠肺炎（COVID-19）住院以來首次接受採訪。但美國媒體形容，這次1小時採訪最終變成他對民主黨人的攻擊，特朗普連番批評民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），兩度指她是「怪物」。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）反擊稱，特朗普的言談卑劣。

據美國有線電視新聞網（CNN）10月8日報道，特朗普從白宮官邸打電話給霍士商業頻道（Fox Business），他的聲音聽起來沙啞。

該報道稱，10月8日他的行程表上沒有安排任何活動，這是他從醫院回來以來連續第三天出現議程空白的情況。報道又指，在10月7日和8日發布的白宮影片中，他看上去很樂觀，但有時卻顯得氣喘吁吁，還化着濃粧。

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批評賀錦麗是「怪物」

特朗普對民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）提出了指控。「她是個共產主義者，她不是一個社會主義者，她遠遠超越了社會主義者，」他說。接着他又提出虛假的、散佈恐懼的說法，聲稱賀錦麗希望「開放邊界，允許殺人犯、謀殺犯和強姦犯湧入我們的國家」。他曾兩次稱賀錦麗為「怪物」 （monster）。

拜登：言論卑劣

拜登10月8日接受記者採訪時反擊特朗普，他稱特朗普的言論卑劣（despicable）。

特朗普在該次訪問又追究司法部長巴爾（William Barr）的責任。他表示，如果他不起訴自己的的政治對手，巴爾將以「一個悲慘的局面」收場被載入史冊。在其他方面的攻擊，他對準聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray），指責其淡化郵寄投票的風險。