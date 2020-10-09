特朗普確診｜美國白宮拒公開　總統確診前何時最後一次檢測呈陰性

美國白宮發言人10月8日以涉及總統的私人病歷為理由，不能公開特朗普在確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）前，他最後一次在病毒檢測呈陰性反應的時間。

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特朗普10月2日公布自己和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）都確診感染新型冠狀病毒肺炎。第一夫人病情較輕留在白宮隔離，總統經治療後，5日出院。

有記者問她為何不能公開總統確診前其樣本最後一次在檢測呈陰性反應的時間，白宮戰略通訊主管法拉赫拉赫（Alyssa Farah）會見記者時稱，「這次我不能公開。醫生會將之保密。」當她被問及原因時，她稱：「我的理解是，這是他（總統）的私人病歷」。

有記者稱白宮有披露過很多病歷並提出質疑，又問白宮知不知公眾對總統健康知情有多重要，她說會將問題轉介至醫生。

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