特朗普確診｜美國白宮拒公開　總統確診前何時最後一次檢測呈陰性

撰文：許懿安
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美國白宮發言人10月8日以涉及總統的私人病歷為理由，不能公開特朗普在確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）前，他最後一次在病毒檢測呈陰性反應的時間。
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特朗普10月2日公布自己和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）都確診感染新型冠狀病毒肺炎。第一夫人病情較輕留在白宮隔離，總統經治療後，5日出院。
有記者問她為何不能公開總統確診前其樣本最後一次在檢測呈陰性反應的時間，白宮戰略通訊主管法拉赫拉赫（Alyssa Farah）會見記者時稱，「這次我不能公開。醫生會將之保密。」當她被問及原因時，她稱：「我的理解是，這是他（總統）的私人病歷」。
有記者稱白宮有披露過很多病歷並提出質疑，又問白宮知不知公眾對總統健康知情有多重要，她說會將問題轉介至醫生。
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白宮醫生康利（Sean Conley）在一份在8日寫下的備忘錄稱，10月10日將是10月1日診斷出爐後的第10天，根據小組一直在進行的高級診斷的軌跡，他完全預計總統屆時重新參與公眾活動是安全的。
特朗普10月8日接受霍士電視台電話訪問自稱感覺良好，又稱完全不覺得自己具傳染性（not contagious at all），「我認為我好多了，我今晚就想參加競選集會，我昨晚已想。」
特朗普被指有瞞疫之嫌、又不肯公開最後一次檢測呈陰性的結果，不止媒體追問，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦稱質疑特朗普的身體狀況是否適合履行總統職務。她10月8日宣布推動立法成立委員會，容許國會根據憲法第25修正案介入，免除總統的行政職務。