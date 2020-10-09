美國向18地區鋁板產品徵收新關稅　包括德國與台灣

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月9日宣布，美國決定向18個地區的鋁板產品徵收新關稅，原因是美方已判定這些進口產品存在傾銷行為。受影響地方包括台灣、德國、印度等，該些產品總值約19.6億美元。

羅斯接受霍士商業電視台（Fox Business）訪問時表示，雖然有關傾銷行為的決定屬於初步判定，但會立即實施關稅措施。美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）將在2021年2月作出最終判定。

在美方新措施中，受影響地區包括德國、巴林、巴西、克羅地亞、埃及、希臘、印度、印尼、意大利、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛文尼亞、南非、韓國、西班牙、台灣和土耳其。

羅斯表示美國向18地區鋁板產品徵收新關稅，圖為羅斯2020年9月21日在華盛頓見記者（Reuters）

德國面臨稅率最重

根據羅斯表示，德國鋁板面臨的新關稅將是最重，稅率達到52%至132%，其次是巴林，稅率是個位數。他表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，部分產品如休閒車輛、船隻在美國的銷量上升，所以鋁板的價格議題變得更重要。

對於中國大陸沒有在清單上，羅斯對此指出，這是因為美國已對中國的鋁製產品加徵關稅。